"NAĐEN SAM U LIFTU 29. APRILA U 23.40 SATI" Ovo je priča o jednom Iliji-Milanu iz Beograda koji 47 godina kasnije TRAŽI SAMO JEDNO

Nađen sam u liftu 29. aprila 1977. godine u 23.40 sati. Bio sam obučen u belu benkicu. Ispod benkice - bela košuljica. Preko pletena benkica s kapom. Uvijen u ćebe belo-plave boje. Pored mene četiri komada "tetra" pelena i boca bebi-pudera hemijske industrije iz Leskovca. Bio sam ostavljen, onako mali, pod "punom ratnom opremom"!

Milan kao beba od nekoliko meseci foto: Privatna Arhiva

Ovako za Kurir priča Milan Popović, koji je imao oko mesec dana kad su stigli milicioneri Šeste stanice milicije Stari grad, po pozivu jednog stanara iz Narodnog fronta 17 (danas je to Kraljice Natalije).

Lift u kojem je Milan nađen foto: Privatna Arhiva

Danas kaže da ima lep život, da su ga obožavali roditelji usvojitelji, putovao je, radio, oženio se, ima dvoje dece, nastanio se u Španiji i... I nakon 46 godina započeo je potragu za biološkim roditeljima, pre svega majkom, kojoj želi da kaže da joj ne zamera.

Svratio Obišao lift u kojem su ga našli Milan je obišao zgradu u kojoj je nađen kao beba. Zvonio je na interfon čoveku koji ga je našao, ali je ovaj, uplašivši se nepoznate osobe koja dolazi usred korone, pripretio da će pozvati policiju. - Ipak sam ušao, a njemu sam posle poslao pismo. On se izvinjavao: "Izvini, dečko, kako da se ne sećam. Stalno mislim o tebi." U kontaktu smo i dan-danas - kaže Milan: - Nisam imao nikakve emocije kad sam ušao u zgradu. Jedino sam pomislio, još će policija da me uhapsi, a imam avion za tri sata - dodaje uz smeh.

- Čovek iz zgrade je pozvao lift. Lift se otvorio, a u njemu je bila beba. Bio je u šoku, pričao mi je kasnije. Zvao je policiju. Došli su, odvezen sam u sirotište u Zvečanskoj. Prvo ime mi je bilo Ilija po policajcu koji je došao u patroli. Kad sam tačno rođen - ne znam. Pedijatri nisu bili sigurni. Rekli su da imam oko mesec dana, pa su izabrali da mi datum rođenja bude 1. april i, verujte, dobro su odredili - ceo moj život je "aprililili" - priča Milan sa osmehom.

Milan sa roditeljima koji su ga usvojili foto: Privatna Arhiva

U Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska" proveo je nekoliko meseci, a onda su došli usvojitelji Svetlana, profesorka engleskog, i Aleksandar Popović, zdravstveni radnik. Od tri bebe izabrali su njega. Malog Iliju su nazvali Milan i odveli u Niš. Čuvali su ga kao malo vode na dlanu. Bio je srećan. Ništa mu nije nedostajalo. Od kada zna za sebe, zna da je usvojen. To nikad nije bila tajna.

foto: Privatna Arhiva

- Kao mali nisam osetio nedostatak bioloških roditelja. Imao sam sve što mi treba. Priznajem, bilo je, tu i tamo, nekih klinačkih zadirkivanja. Ranije, u to doba, ljudi se nisu ni razvodili, a kamoli usvajali decu. Tako da je to sve, sad razumem, bilo dosta neobično za komšiluk i rodbinu. Ništa od toga nije ostavilo neku traumu na meni, međutim, možda je sve to ipak uticalo da izrastem u solo igrača - nikad me nije bilo briga šta neko drugi misli i šta će da kaže. Ako se nešto loše desi, vodim se onom: "Idemo, sutra je novi dan!" I onda osmeh i stav: "Sve je u redu, borimo se, živimo, radujemo!"

Čudan događaj Pokidala me je mogućnost da imam brata Milana, iako racionalnog čoveka, uznemirio je jedan događaj koji će zauvek pamtiti. - Pre nego što sam se oženio Ivanom, zabavljao sam se s devojkom iz Crne Gore. Jednom prilikom ona je pričala sa ženom koja se bavi numerologijom. Toj, koja ne zna ništa o meni, ispala je olovka iz ruke kad joj je dala moje podatke. "Kaži mu da ne mrzi, kaži mu da je najbolje što je moglo da bude, da je moralo tako i da će jednog dana ta priča sama da se otvori", rekla joj je. Međutim, pitala ju je i: "A gde mu je brat, vidim da je dvoje dece ostavljeno?". To me je potpuno pokidalo. Ceo život sam želeo da imam brata ili sestru i onda sam, tako, neke drugove doživljavao kao najbliže rođake. Opekao sam se puno puta. Ja sam za njih bio samo drug, oni su meni bili braća.

Milan je završio srednju školu, odslužio vojsku, i to na Kosovu i Metohiji - u Uroševcu i Prizrenu, u periodu kad je bilo "gusto", a potom je upisao fakultet za menadžment, ali neki nemir terao ga je da ode iz Srbije.

foto: Privatna Arhiva

- Nakon bombardovanja više nije bilo osmeha. Bila je loša atmosfera. Nije toliko bio problem u novcu, mada ga je odjednom bilo mnogo manje. Sve što sam hteo je da se svakog dana makar malo smejem.

Sa tačno 25 nemačkih maraka u džepu otišao je prvo u Grčku. Zatim se uputio u Italiju, pa Švajcarsku, i konačno u Španiju, gde se već godinama bavi prodajom nekretnina. Oženio se Ivanom iz Smedereva i imaju dva dečaka - Aleksandra (10), koji je dobio ime po pokojnom ocu koji ga je usvojio, i Konstantina (9).

Milan sa suprugom Ivanom, decom i majkom Svetlanom foto: Privatna Arhiva

Kad se rodilo prvo dete, njegova majka Svetlana ga je podstakla da krene u potragu za svojim roditeljima:

- Rekla je: "Sada imaš decu, trebalo bi da znaš odakle potičeš, da znaš genetiku, da, ako treba, obratiš pažnju na nešto kod dece." Sama je zvala sirotište. Žena koja tamo radi je rekla da joj se nikad nije desilo da je usvojitelji zovu. Ipak, zbog zaštite podataka o ličnosti, morao sam sam da podnesem zahtev, poslali su mi sve što su imali, a to je skoro ništa. Sve je počelo od tog lifta.

Uradio i DNK analizu Bilo bi lepo da nađem nekog rođaka Milan je uradio i DNK analizu preko jedne inostrane agencije koja ima veliku bazu. Nada se da će mu se neko javiti s pretpostavkom da mu je rođak, pa da će tako moći i da dokažu vezu. - Mi ovde u inostranstvu živimo pomalo usamljeni. Svi ovi Špančići imaju neke rođake, velike porodice, a mi nemamo nikoga. Bilo bi lepo da nađem možda nekog brata, koji, eto, možda ima decu, pa bi mogli da se vidimo, a i održavamo kontakt preko telefona kad smo u Španiji.

Međutim, desio se život. Deca su rasla, imao je obaveze oko posla, bila je korona, vreme je prolazilo... I onda je nedavno rešio da pomoć potraži na društvenim mrežama. Opisao je svoju situaciju, nadajući se da neko zna nešto o njemu. Javljali su mu se neki vračevi, lažni proroci, sumnjivi likovi, ali niko ko stvarno nešto zna o njemu.

foto: Privatna Arhiva

- Majka koja me je usvojila je moja majka. Ona i dan-danas živi za mene. Otac, dok nije dušu ispustio, isto je za mene živeo, ali voleo bih da upoznam i biološke roditelje. Ne osećam nikakvu ljutnju. Imam samo pitanja na koje mogu da dobijem odgovor ili ne. I kad bih saznao ko mi je majka, ne bih joj upao u život kao grom iz vedra neba. Bio bih pažljiv. Ne želim nikoga da povredim ili uznemirim, meni ništa ne treba. Nisam ljut, mogla je da me abortira, pa da me nema. Hvala joj do neba što nije. Voleo bih da se i njoj muka olakša, da zna da je ipak sve prošlo najbolje što je moglo da bude. Teško je otići sa ovog sveta s takvim pitanjem.

Milan kaže da je najverovatniji scenario da mu je majka bila studentkinja iz unutrašnjosti koja je krila od svoje porodice da je mlada ostala trudna.

foto: Kurir

