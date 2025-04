Bahati vozači kojima je oduzeta vozačka dozvola, a žele ponovo da je dobiju, tačnije steknu pravo za povraćaj vozačke dozvole, moraju da pohađaju - obavezni seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, kako se to zvanično zove. Kako izgleda ovaj seminar, koliko košta i zbog čega vozači u Srbije najviše gube vozačku dozvolu?

Seminar za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) i prijava nije automatska nakon što se podmire sve sankcije (novčane kazne i zabrane upravljanja) već se vrši samoinicijativno, onda kada osoba kojoj je oduzeta vozačka dozvola to želi.

Ispit se najčešće polaže poslednjeg, to jest 14. dana seminara, ali to nije i obaveza, ispit se može polagati i kasnije.

Koji se to propisi najčešće ne poštuju

- To je neprilagođena, nebezbedna brzina, gubitak kontrole nad vozilom i vožnja pod uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Naravno, jedan faktor nije uzrok saobraćajne nezgode niti je jedan prekršaj razlog da se oduzme dozvola. Vrlo često se dešava da vozači pod uticajem alkohola izgube kontrolu nad vozilom upravo zato što su pod njegovim uticajem. Zatim, upotreba mobilnih telefona dovodi do neobraćanja pažnje na saobraćaj što dovodi do zakasnele reakcije u saobraćaju i što za posledicu ima saobraćajne nezgode - objasnila je Aleksandra Konc Jablan.