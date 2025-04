- Ovo lepo vreme donosi i vedrije raspoloženje, sunce uvek donosi osmeh preko hormona u našem organizmu. Međutim, ove vremenske turbulencije dovode i do iskušenja kada je u pitanju naš imunitet, kako će on reagovati i kako se gradi. Pa, gradi se svakog dana. Nažalost, mi o tome razmišljamo tek kada imamo infekciju, prehladu ili slično. Tada je došlo do popuštanja sistema, pa se ispoljila bolest. Mada, ne bi trebalo tek tada da razmišljamo, već bi trebalo da to činimo preventivno. Tako da, svaki dan treba da se bavimo sa sobom, svojim navikama, da imamo kontinuitet i tako se jača organizam u celosti.