Ipak, u to vreme bebe nisu bile u istim sobama sa porodiljama, te je Sarina majka uspela da vidi svoju ćerku tek sledećeg dana oko 10 sati ujutru. Nažalost, to je bio i poslednji put da ju je videla.

- Otac je takođe taj dan došao sa poklonima, radujući se poseti bebi i ženi, ali su i njemu odmah saopštili da nešto nije u redu. Otac se naravno izgubio od ogromne količine stresa. Otac i majka su zajedno plakali. Otac je pričao sa nekim doktorom koji mu je rekao da je bebi jednostavno srce stalo, da je poplavela i da nije mogla da preživi. Takođe, rekao mu je da sve te bebe sahranjuju kremacijom u zajedničku grobnicu. Moji roditelji su tada bili jako mladi, mlađi od mene sada, a i danas sami sebe krive sto nisu reagovali na pravi način kao što bi to danas uradili. Najpre, tražili bi da vide svoju bebu. Međutim, oni tada nisu potpisali nikakav dokument, nikakvu dokumentaciju za obdukciju, niti kremaciju. Otac je tada molio nadležno osoblje da izvedu majku na drugi izlaz, a ne onaj gde izlaze majke sa bebama. Oni to naravno nisu učinili i majka je sve vreme plakala gledajući kako drugi nose svoje bebe kući", priča mlada devojka potresne detalje.

- Pošto su moji neko vreme nakon toga živeli u Ljubljani, tetka je tražila taj obdukcioni nalaz i tek nakon šest meseci od smrti bebe ga je dobila. To je bio nekakav papir na kom piše da plućne komore nisu bile razvijene i da je to razlog zbog je beba preminula. Na tom papiru ne postoji nikakav pečat, niti overa, apsolutno ništa, samo je tako neprofesionalno napisano. Moja majka je sa tim papirom otišla kod jednog doktora u Ljubljanu koji je to pregledao, nasmejao se i rekao da to treba da se ponovi i da je obdukcioni nalaz neozbiljan. Sve je to tako trajalo, godine su prolazile, majka i dan danas sebe krivi što nije tražila da vidi bebu, jer bi je verovatno prepoznala iako je preminula - kaže Sara.