ŠOK ISPOVEST NEKADAŠNJE STJUARDESE JAT-a Evo čemu je Milica svedočila na letovima za Ameriku: Bebe su bile mirne, a majke ćutale

Jedna od priča koja je pre nekoliko godina šokirala domaću javnost jeste kazivanje bivše stjuardese JAT-a Milice Luković, a tiče se krađa beba u poslednjim decenijama postojanja SFR Jugoslavije.

Njena ispovest ostavila je ljude bez reči. Ona je ispričala da je u periodu od 1972. do 1989. godine u avionima primećivala razne stvari koje joj se u to vreme nisu činile sumnjivima.

"Ja sam počela da letim 1972. godine, a za Ameriku u periodu od 1974. do 1979. godine. Svi mi koji smo u tom periodu radili kao stjuardese smo videli nešto što je nama tada bilo normalno ali iz ove perspektive nije", rekla je Milica Luković svojevremeno za TV Happy, pa nastavila:

"Avionima su letele bebe za Ameriku i pratile su ih neke žene koje od nas nisu ništa tražile. Te žene su išle same, bez supruga, a supervizori sa aerodroma su nam govorili 'opet imamo one Rumunke', kako su ih oslovljavali. Jednom prilikom sam videla četiri žene sa četiri bebe".

foto: Printscreen/TV Happy

Ona je detaljno opisala šta je sve videla na letovima do Amerike...

"Putnička kabina je tako koncipirana da do prozora imate dva sedišta, na sredini četiri. Na pregradnom zidu ispred sedišta postoji mogućnost kačenja korpe za bebu. To su bile male bebe koje nikada nisu plakale, dok su žene koje su ih nosile samo ćutale i nikada im ništa nije trebalo. Letovi su trajali 30 do 40 minuta do Zagreba, gde je bilo međusletanje, a onda devet sati do Amerike i za tih devet sati bebe u korpama nikada nisu plakale. Stjuardese su radile svoj posao profesionalno. Bračni parovi sa naših prostora koji su leteli su obično imali zahteve poput toga da im donesemo vrelu vodu ili novu flašicu, dok kod 'Rumunki' toga nije bilo".

Milica Luković je dodala da čak ni ta deca nisu pravila nered, već su samo su spavala mirno u korpama.

"To nisu bile prave korpe, više kao kutije za cipele sa obodom i poklopcem da dete ne ispadne", rekla je tada bivša stjuardesa Milica Luković.

Kurir.rs/Posle ručka/TV Happy

