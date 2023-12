U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE ZA 7 GODINA SAGRAĐENA NOVA BOLNICA I REKONSTRUISANO ČAK 13 KLINIKA! Obnavljaju još 7, EVO ŠTA GRADE!

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) u Novom Sadu za poslednjih sedam godina sagrađena je nova bolnica i rekonstruisano čak 13 klinika, dok su radovi na obnovi čak sedam klinika u toku, kao i oni na izgradnji B i C bloka Urgentno-dijagnostičkog centra.

U srcu Novog Sada - kompleks zgrada kliničkog centra. Tu su i one pod zaštitom države, iz minulih vekova - uglađene i sređene, svedoci su istorije. A država ulaže i u potpuno nove. Pa i pod skelama - urgentni dobija blok B i C. Radovi su u toku i na sedam klinika, dok su od 2016. do ove godine, kako navode u UKC Vojvodine, obnovili čak 13. Među njima i one koje pripadaju Klinici za interne bolesti. Ulazimo u sređeno zdanje. Široki hodnici, sve belo, sređeno, još od pre dve godine. Dočekuje nas dr Lada Petrović, upravnica Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju.

- Klinika za interne bolesti obuhvata četiri organizacione jedinice, tačnije klinike, i to za nefrologiju i kliničku imunologiju na prvom spratu, za endokrinologiju i bolesti metabolizma na drugom, za gastroenterologiju i hepatologiju na trećem i za hematologiju na četvrtom spratu. Ukupno imamo 153 bolesničke postelje, a rekonstrukcija je obuhvatila i reorganizaciju upravo bolesničkih soba, tako da svaka ima svoj sanitarni čvor, što je znatno pogodnije za pacijente. Nastojalo se da sobe budu s manjim brojem postelja - jednom-dve, maksimalno četiri-pet - kaže doktorka Petrović i dodaje da svaka od klinika ima i svoju intenzivnu negu.

Opremljeni su, navodi dr Petrović, i novim ultrazvučnim aparatima, kao i onima za oksigenu terapiju, za intenzivan kardiovaskularni monitoring, praktično za potpuno samostalan rad.

OBJEKTI REKONSTRUISANI OD 2016. DO 2023: 1. Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju 2. Klinika za ginekologiju i akušerstvo 3. Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju 4. Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju 5. Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 6. Klinika za hepatologiju i gastroenterologiju 7. Klinika za hematologiju 8. Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola 9. Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju 10. Klinika za neurohirurgiju 11. Klinika za infektivne bolesti (deo) 12. Centar za sudsku medicinu, toksikologiju i molekularnu genetiku 13. Centar za patologiju i histologiju

- Nastojimo da stvorimo kvalitetne uslove pre svega za pacijente, ali i za zdravstvene radnike, koji zaista ulažu maksimalan napor u brizi o pacijentima - ističe dr Petrović.

Na Mišeluku, brdu kraj Novog Sada, nikla je 2021, u jeku pandemije, kao deo UKCV, kovid bolnica. Za tili čas i na ledini. Sve ganc i puno nove opreme na bezmalo 20.000 kvadrata, ispratilo je koronu. Ali nije ostalo prazno. Tu su sada novi "pogoni" UKCV - centar za dijalizu, novoformirani i zlata vredan centar za palijativno zbrinjavanje, onaj za mentalno zdravlje, ali i privremeno neke klinike čija je obnova u toku. Smenjuju se saniteti. Promiču pacijenti.

REKONSTRUKCIJA U TOKU: 1. Klinika za urologiju 2. Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju 3. Klinika za oralnu i maksilofacijalnu hirurgiju 4. Klinika za očne bolesti 5. Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata 6. Odeljenje za hemodijalizu 7. Centar za laboratorijsku medicinu (Odeljenje nuklearne medicine) IZGRADNJA U TOKU: - B blok Urgentno-dijagnostičkog centra - C blok Urgentno-dijagnostičkog centra

Na Mišeluk je premešten i Centar za dijalizu. Prostran je i lep. Kreveti u nizu, a ispred svakog, odozgo s plafona, po jedan televizor. Po četiri sata na svaka dva dana ovde su pacijenti kojima su otkazali bubrezi, pa valja učiniti nešto da im vreme brže prođe. U dnu zid sav u tapetu sa roze ružama. Život je ipak lep.

- Hemodijaliza, kao sastavni deo Klinike za nefrologiju, bila je u delu koji nije bio predviđen kao trajno rešenje, ali taj privremeni boravak se odužio na nekoliko decenija. Centar za dijalizu je, konačno, u julu dobio svoj veliki prostor na Mišeluku. Imamo veći broj hemodijaliznih mesta - 32 aktivna, a sam prostor je i za pacijente i prilaz hemodijalizi znatno bolji. I pomoćne prostorije su dovoljno velike da mogu da prime sav taj ogroman sanitetski materijal neophodan za svaku mašinu. Imamo nove, najsavremenije aparate za hemodijalizu, kao i novu reverznu osmozu, što je posebna prerade vode koja mora ići u aparat za hemodijalizu da bi se mogla uraditi kvalitetna prerada krvi tih bolesnika - objašnjava dr Petrović i dodaje:

- Ambijent je lep i pacijenti su zaista zadovoljni jer su konačno u pristojnim uslovima, a ovde dolaze tri puta nedeljno na četiri sata.

BOLNICA NA MIŠELUKU 3 lamele 19.500 kvadrata 3,9 milijardi dinara koštala izgradnja 17 miliona dinara uloženo u opremu

