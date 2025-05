Iako se do kraja nedelje u Srbiji najavljuje toplo vreme sa temperaturama lokalno i do 30 stepeni Celzijusovih naredne nedelje nam stiže zahlađenje i pljuskovi s grmljavinom.

Mnogi do ovog prolećnog praznika ne jedu ovčje mleko i jagnjeće meso, a do Đurđevdana ne spavaju u prirodi. Pored toga, neki vernici ne muzu koze i ovce do tog dana i na Đurđevdan prvi put pomuzu svu sitnu stoku i prave sir, čija se prva grudva nosi svešteniku da je blagoslovi.