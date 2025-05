- On u toku sudskog procesa poklanja stan svom sinu Milošu Simonoviću i oni nemaju strpljenja da čekaju ishod suđenja, već se koriste nedozvoljenim sredstvima i aktivnostima, provalili su i pokrali me u vrednosti od preko 120 hiljada evra, 2013. godine. Imala sam tada čudan predosećaj i napustila slavlje na kome sam bila da bih zatekla obijen stan. Od prvog dana sam ja u vlasništvu stanja. Bave se mutnim radnjama, a sada Miloš Simonović je navodni dužnik bivšem policajcu koji je sada advokat u Smederevu u vrednosti od 140 hiljada evra, navodno mu je vratio samo 19 i po. Taj poverilac je predao zahtev za naplatu duga, a iako sam ja treće lice i ne postoji presuda za moje izbacivanje iz stana. Sud je doneo privremenu meru zabrane otuđenje i prodaje mog stana, ali uprkos tome on je prepisao stan i stavio ga na prodaju.