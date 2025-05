Ovaj vitalni vremešni gorštak veselog duha kaže za Telegraf.rs da iako je u godinama, on se i dalje ne predaje ni na jednom planu, a kada je o ljubavi reč, Panta kaže da ima nekoliko "kućnih prijateljica", sa kojima se redovno viđa, a jedna od njih je zatrudnela , pa se uskoro očekuje i prinova.

- Nije toliko bitan alat, nego je važno to što ga mi ovde na Staroj planini ne stavljamo u celofan - otkriva tajnu svog uspeha u ljubavi ovaj gorštak.

- Zato ovde ima dece, a tamo gde stavljaju celofan, tamo nema dece. Imam nekoliko kućnih prijateljica koje redovno obilazim ili one dolaze ovde kod mene u pećinu. Inače, ni sam ne znam koliko imam dece, ali sigurno ne manje od 10-15. Pare me nikada nisu zanimale, ali je sloboda ono što me oduvek fascinira. Ovde živim u pećini, nema računa za struju, vodu, komunalije, sloboda. Imam puno životinja za koje skupljam hranu po gradu, po kontejnerima, imam mnogo mačaka, pasa, imam i divlju svinju od 300 kilograma koju čuvam nedaleko od grada - objašnjava Panta.