Što se tiče cene rikvizita za plažu one se kreću od 4,5 do 30 evra. Prostirka je među jeftinijima i može se naći do sedam evra, suncobrani iznose od sedam do 12, dok su dušeci na naduvavanje od 10 do 30 evra. Peškir iznosi od 10 do 15 evra. Onaj ko u Grčkoj želi da iznajmi bicikl to će ga koštati 10 evra, skuter iznosi od 10 do 40, atv od 30 do 60, dok su automobili od 25 do 70 evra.