- To je bilo u aprilu 2021, još su važile mere i ograničenja. Poslali su nas u državnu bolnicu. Bilo je prilično jednostavno i brzo. Najviše nas je šokirala cena. Nismo morali ništa da platimo unapred, a račun je stigao na adresu naših prijatelja mesec dana kasnije: 350 evra za dva skenera. Ne znam kako jer je bio tamo barem tri-četiri sata. Očekivali smo mnogo više. Dobio je adekvatnu negu, sve je bilo u redu. Dobra stvar ovde je što možeš da odeš u laboratoriju i da tražiš bilo kakvu analizu krvi. Doneseš listu, oni ti kažu: "Imamo, nemamo, javićemo". Ne pitaju te uvek za uput od lekara. Možda i zatraže, ali ako ga nemaš, nađete rešenje. U Francuskoj bi te gledali: "Ali znaš li ti uopšte šta je to? Treba li ti to stvarno?", a ti im kažeš: "To je moje telo. Moje zdravlje. Samo mi dajte da uradim analizu. Svakako vam plaćam". I ovde ima tog otpora, jer su lekari tako obučeni, pretpostavljam. Ali, dobili smo pomoć kada nam je trebala- otkrila je En.