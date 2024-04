"LJUDI MOJI, OVDE SVI PO CEO DAN ISPIJAJU KAFE" Francuskinja se doselila na Balkan i ne može da se načudi ovim stvarima (VIDEO)

Francuskinja po imenu Ejmi živi u Bosni i Hercegovini i na TikToku redovno objavljuje svoje utiske o životu na Balkanu. Nedavno je objavila snimak u kom je objasnila kako je ostala iznenađena kad je otkrila da je odlazak na kafu "sport broj jedan" na Balkanu.

"Upravo sam otkrila novi sport na Balkanu i da budem iskrena, to je balkanski regionalni sport broj jedan. Zaboravite na košarku, fudbal, tenis jer ovaj se zove se 'aj na kafu'. Šalu na stranu, ali ovo je postao moj omiljeni sport na celom svetu", objasnila je.

"Dodatni bonus je što je jeftino"

"Ljudi ovde iz vedra neba samo pozovu nekog na kafu, uopšte to ne planiraju danima unapred, samo pošalju poruku: 'Ajde na kafu' i to je to. Naravno, ako niko ne može, odeš sam i, ljudi moji, na svakih 100 metara ovde postoji neki kafić", rekla je.

"Tako da, ako volite ispijanje kafe ili velika svakodnevna druženja, dođite ovde. Dodatni bonus je što je 'aj na kafu' ovde jeftino", poručila je.

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video: