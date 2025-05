Poznato je da su cene u restoranima i kafićima na jugu Srbije dosta niže u poređenu s Beogradom ili nekim turističkim centrom, pa se tako u ovim mestima kafa još uvek može naći od 80 do 100 dinara.

Što se tiče hrane u cenovniku stoji da pica košta od 270 do 350 dinara, a jedno parče iznosi 160 dinara. Sendviči i tostevi se kreću od 150 do 180 dinara, dok je pljeskavica od 180 do 250 dinara za 200 grama.