- Za prekid trudnoće sam se odlučila nakon što je doktor konstatovao prekid srčane radnje između sedme i osme nedelje trudnoće. Prethodna tri porođaja vodili su mi različiti lekari. Onaj koji mi je sada radio kiretažu bio mi je poznat - porodio me sa drugim detetom, sa trećim mi je vodio trudnoću, nastavili smo saradnju. Imala sam potpuno poverenje u njega - započela je Vesna.

- Boleo me je stomak, ali sam mislila da je to normalno. Sestra mi je rekla da će doktor objasniti zašto ne idem kući i više je nisam videla. Kasnije su mi rekli da moraju da mi izvade gazu. Sama sam ustala, otišla do toaleta, jedva sam se umila. Osetila sam vrtoglavicu i drhtavicu, tražila sam pomoć - rekla je Vesna.