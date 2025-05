Sandra Janković tvrdi da je htela da sredi lice, vrat i dekolte, ali je uradila i ruke na nagovor doktorke, koja joj je posle preko poruka priznala da je laser bio prejak

U niškoj privatnoj klinici za ulepšavanje "PR Mišel Mutlag" 29. aprila sam otišla na tretman za uklanjanje fleka od sunca, a izašla sam sa opekotinama prvog i drugog stepena na ruci, tvrdi Nišlijka Sandra Janković (37)!

Zabrinuta žena kaže za Kurir da je tretman radila kod doktorke koju je znala iz teretane, zakazala je regularno termin za lice, vrat i dekolte.

- Kada sam došla na kliniku, videla je da imam fleku i na ruci i nagovarala me da skinem i nju. Nisam to planirala jer je stara 15 godina, ali na njen nagovor sam pristala. Prvo je odradila lice, vrat i dekolte. I tu me je laser opekao, ali nisam dobila plikove. Bilo je crvenila. Doktorka je rekla da je koža burnije reagovala i da ne treba da se plašim. Onda je prešla na ruku. Nosila sam naočare zbog lasera i samo sam odjednom skočila. Osetila sam da me ruka peče kao da me struja udarila. Doktorka je videla da je ruka crvena i nije htela da ponavlja. Za drugu je smanjila laser, ali su se opet stvorile opekotine - priseća se Jankovićeva.

Foto: Privatna Arhiva

U knjižici nema ruku

Izašavši s klinike, kaže, osetila je strah jer je gledala u jezivo crvenilo na rukama.

- Prešla sam prstom i osetila da koža "šeta". Odmah sam se javila doktorki, slikala joj, ali ona me je ubeđivala da je to normalno i da će se povući za nekoliko dana. U knjižici koju sam dobila na klinici pisalo je da je radila lice, vrat i dekolte. Ruke nigde... Platila sam 250 evra i 12.000 dinara, potpisala saglasnost, ali nisam ni sanjala da ću izaći sa sprženom kožom. Nisam ni stigla kući, plik se već stvorio....

Naveli šta su radili, ali nisu napisali ruke Foto: Privatna Arhiva

Sandra kaže da zbog toga sutradan nije smela da krene na put za Beograd jer su joj ruke izgledale užasno pod flasterima i zavojima.

- Doktorka je htela da dođem na kliniku da probuši plik, ali to nisam dozvolila jer sam se plašila infekcije zbog vrućina, a i bližili su se praznici. Nije mi dala ni antibiotik, ni kortikosteroidnu kremu, samo mi je rekla da mažem melem, jekoderm i da ispirem. Stanje na ruci se pogoršavalo, na ostalim regijama je bilo bolje. Sve vreme sam preko poruka bila s njom u kontaktu i ona je priznala da je laser bio prejak.

Doktorka u poruci priznala da je laser bio jak Foto: Privatna Arhiva

Nudili mi 1.500 evra

Naglašava i da je otada psihički loše, da iz kuće ne izlazi jer su joj ruke u zavojima i da joj se kvalitet života narušio. Tvrdi da je počela da antidepresive.

- Tražila sam da se vidim s doktorkom i vlasnikom klinike, koji je, kada sam radila tretman, bio u inostranstvu. Nazvao me je telefonom i bio vrlo neprijatan. Rekao je da je upućen u sve, da je video fotografije opekotina, ali me je ubeđivao da je to neželjena reakcija. Kakva neželjena reakcija kad imam bulu na ruci?! Pitala sam ga koji predlog ima i da ukoliko ne sklopimo dogovor, idemo na sud. Počeo je da preti, rekao da sam potpisala saglasnost i da su lekari zaštićeni, da ima najboljeg advokata.

Foto: Privatna Arhiva

Odgovorila sam mu da nisam potpisala papire da me spale - navodi Sandra.

Nisu dali račun Sandra ističe i da joj nakon tretmana nije izdat fiskalni račun, kao i da je kliniku zbog toga prijavila poreskoj inspekciji. - Inspektor mi je javio da su izvršili proveru i utvrdili da račun nisu otkucali tada, već sledeće nedelje, a da su se u vreme u koje sam ja bila na klinici tog 29. aprila u 17 časova vodili kao zatvoreni - navodi Jankovićeva.

- Rekao je da on nije radio tretman, ali da će da izađe u susret da mi se uradi oporavak na klinici. Rekla sam da ću razmisliti. Onda smo se 7. maja videli na klinici. I dalje me je ubeđivao da je to neželjena reakcija, a nije me ni pitao da skinem zavoje da pogleda. Rekla sam da ne želim oporavak na toj klinici jer imam traume. Tada je sa mnom pričala i njegova verenica, koja tu radi kao psihoterapeut. Kazala je da će doktorka imati posledice na klinici, ali ja nemam ništa od toga. Ponudila sam vansudsko poravnanje i odštetu od 3.000 evra za oporavak, materijalne troškove, duševni bol i patnju. Popodne mi je javila da oni nude 1.500 evra. Rekla sam joj da nismo na pijaci i da idemo na sud.

Klinika "PR Mišel Mutlag" tvrdi da ih ucenjuje

Iz klinike "PR Mišel Mutlag" kažu za Kurir da je na dan kada je izvršena intervencija vlasnik dr Mišel Mutlag bio predavač na kongresu u Tajpeju na Tajvanu.

Foto: Privatna Arhiva

- Prema njegovim saznanjima i zvaničnom kartonu pacijenta i potpisanoj saglasnosti pre izvođenja intervencije, Sandri Janković su tretirane regije - lice, vrat i dekolte. Na koji način je zadobila promene integriteta kože na ruci nije nam poznato, a nije ni lekarskim izveštajem dokumentovano.

Bez obzira na to što Jankovićeva ima istoriju pokušaja iznuđivanja novca u estetskim ordinacijama u Nišu, dr Mišel je pristao da pogleda navodnu opekotinu i sanira je, bez obzira na uzrok i mehanizam nastanka, koji je nama nepoznat. Ona nije želela da pokaže navodne opekotine na ruci, niti da prihvati pomoć oko oporavka, već je zahtevala da joj isplatimo 3.000 evra, a u suprotnom će, prema njenim rečima, "postupiti svim zakonitim i nezakonitim sredstvima" da nam zatvori ordinaciju i uništi reputaciju".

Ne postoje nezakonitosti u radu klinike - nastavili nesmetan rad

Dodaju i da su neosnovani navodi da joj nisu izdali fiskalni račun.