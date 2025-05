Koliko učenici i kolektiv škole misle na svog domara, govori i činjenica da su mu prošle godine za rođendan priredili veliko iznenađenje.

- Napravili su mi i tortu! Đaci su pisali pesme o meni, lepe rečenice, čitali su to. Pisali su i sastave. Čuvam to sve kod kuće. Skoro me jedan roditelj, bivši đak škole, nasmejao. Došao je po dete u školu i rekao: "Pa ti ćeš, Joco, i moje unuče da dočekuješ u školi!" Tolike sam godine ovde i nijedan problem nisam imao - kaže nam on.