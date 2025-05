- Najjednostavniji način je da posete jednu od filijala fonda PIO. Tu će podneti odgovarajući zahtev i kolege će izdati odgovarajući listing. Na njemu se apsolutno nalaze svi podaci koji su njima potrebni kako bi građani stekli utisak o tome da li su poslodavci u nekom prethodnom periodu njima uplaćivali staž. Drugi način je elektronskim putem, gde vi praktično putem interneta možete to isto da uradite, samo što je to prethodno neophodno da izvadite odgovarajući PIN kod u jednoj od filijala - rekao je Stanković.

Nikola Premović preporučuje zaposlenima da češće proveravaju svoj radni staž, ali da ima onih koji to retko rade.

- Provera radnog staža nije zakonska obaveza zaposlenih, već je to pravo zaposlenog da proveri svoj radnistaž po svom nahođenju u svakom trenutku. Zakon to dozvoljava - istakao je Premović

Vladimir Stanković je rekao da Fond PIO nema pravne mehanizme kojim bi naterao poslodavca da izvrši plaćanje doprinosa , ukoliko se utvrdi da to nije radio.

- Fond PIO nema nadležnost u tom pravcu da na neki način privoli poslodavca da to uradi. Više je to dobrovoljno obraćanje poslodavcu da on izvrši svoju obavezu. Mi smo negde na sredini između poslodavca i zaposlenog - naveo je Stanković.