DO DRŽAVNE PENZIJE BEZ RADNOG STAŽA! 13 osnovica za uplatu: Evo ko najčešće uplaćuje, a ovo je uslov

U državni penzijski fond staž može i samostalno da se uplaćuje, sada to čini više od 20.000 građana.

Direktor sektora za ostvarivanje prava PIO fonda Vladimir Stanković rekao je da je 8.406 dinara najniži iznos uplate samostalnog doprinosa, postoji mogućnost još preostalih 12 osnovica, a najviša je oko 120.000 dinara.

Propisano je 13 osnovica za uplatu, koje se svake godine koriguju. Ovoga puta to povećanje je dvocifreno.

Odavno se nije desilo da imamo dvocifreno povećanje, to znači da su plate u prethodnoj godini značajnije porasle, pa je i osnovica za ovu godinu povećana za 13,4 odsto.

Govoreći o tome ko najčešće to uplaćuje, Stanković je rekao da su to ljudi koji nemaju penzijsko osiguranje, osobe koje nisu radno angažovane.

Prema njegovim rečima, uslov je da imaju prebivalište u Srbiji.

Odgovarajući na pitanje mogu li roditelji da uplaćuju za decu, Stanković ukazuje da su to uplate na ime, ne ulazi se u to da li roditelj obezbeđuje novac za dete, ali na dete se evidentira takva uplata, odnosno staž.

Koliko unazad može da se uplaćuje od trenutka prijave za staž

Stanković napominje da je to od dana podnetog zahteva, može najviše 30 dana unazad.

Taj staž mora da se uplaćuje svakog meseca, pa se postavlja pitanje da li bi bilo jednostavnije da se uplaćuje za duži period.

Kao i plate, i doprinosi u vezi sa platama koje se isplaćuju na mesečnom nivou, tako je predviđeno i ovde da se ovakva uplata doprinosa obavlja na mesečnom nivou, objasnio je direktor sektora za ostvarivanje prava u Fondu PIO.

Predviđeno je da do 15. u mesecu uplaćujete te doprinose za prethodni mesec.

Najviša osnovica je pet prosečnih plata, to važi za one kojima poslodavci uplaćuju doprinose.

"Fond PIO ne vraća iznos iznad tih pet prosečnih plata, vraća Poreska uprava odgovarajućim aktom, mi izdajemo odgovarajuću potvrdu koja govori o većim iznosima preko petostrukog iznosa, nije to veliki broj, možemo da pričamo da je na 10.000 ljudi – 100 ljudi koji su u takvoj poziciji", napomenuo je Stanković.

Samostalna uplata staža u kombinaciji sa radnim stažom

"Najčešće ljudi ne žele da po prestanku radnog odnosa imaju prazan period, kada nemaju radni staž, pa se opredeljuju za ovakvu uplatu doprinosa, na njima je opredeljenje po kojoj osnovici od ovih 13, to je lični izbor. U slučaju nedostatka staža u smislu ostvarivanja uslova za penzionisanje, godinu ili dve do penzionisanja da steknu još dve godine kao uslov od 15 godina staža za osiguranje da bi se stekao uslov za penziju", objasnio je on.

Ova mogućnost je uvedena zakonom iz 2003. godine.

"Imate aktivnih 20.000 ljudi, u prethodnom periodu prosečno je bilo 35.000 do 40.000, smanjio se broj jer ljudi jesu bili u osiguranju, ali nisu redovno uplaćivali. U međuvremenu je promenjen zakon koji govori da ukoliko lice šest meseci u kontinuitetu ne plaća doprinose, to svojstvo osiguranika mora da prestane sa poslednjom uplatom doprinosa", rekao je Stanković.

Razlika državnih i privatnih fondova

Do državne penzije i bez dana radnog staža može se ako najmanje 15 godina samostalno uplaćujete doprinose.

Za razliku od uplata u privatne penzijske fondove, čija će vam penzija zavisiti od toga na koji ste se period odlučili da ćete je primati, isplata iz državnog fonda je garantovana doživotno i to ne utiče na visinu penzije, zaključio je Stanković.

Garantovana penzija posle januarske povišice koju bi primao i onaj ko uplaćuje staž po najnižoj osnovici, sada je iznad 20.000 dinara.

(Kurir.rs/RTS)