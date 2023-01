OVAKO MOŽEMO DA ISPRATIMO TOK POVEĆANJA PENZIJA DO 2024. GODINE! Stručnjak otkrio pokazatelj: Ovaj deo godine je presudan!

Penzionerima u Srbiji od ove godine primanja će se usklađivati po tzv. švajcarskoj formuli plus.

Stručnjaci kažu da je ta formula dobar kompromis između onoga što je ekonomski održivo i onoga što se smatra društveno pravičnim.

U ovoj godini penzionere očekuje još jedna novina koja se odnosi samo na žene, jer za njih od 1. januara važi nova starosna granica za odlazak u penziju.

foto: Kurir televizija

Ko će izgubiti, a ko pobediti u novim okolnostima, pričao je gost "Pulsa Srbij", Vladimir Stanković iz Pio fonda.

Prvo je pričao o smanjenju broja penzionera ali i o tome zbog čega se to dešava.

- Pre svega, trebalo bi imati u vidu koji su uslovi za penzionisanje. Zakon nije izmenjen, on je ustanovljen 2014. godne, ali te određene stavke se primenjuju iz godine u godinu. To podrazumeva da su uslovi za penziju iz godine u godinu nešto stroži, odnosno starosan granica se pomera naviše. Ako pričamo u poslednje tri godine, broj penzionera koji ulazi u sistem je, zapravo, veći. Između ostalog, na to su blago uticale i prijave za prevremenu prenziju - započeo je Stanković.

Nakon toga, rekao je šta možemo da očekujemo nakon povišice penzija u januaru.

- Ono što je bitno da razumemo je to da će se januarsko povećanje penzija isplaćivati tokom cele godine. Tako je predviđeno, jednom u toku godine, odnosno u januaru se usklađuju penzije. Sredinom 2023. godine ćemo jasno da vidimo te ekonomske pokazatelje. Samim tim, mi ćemo praktično sredinom ove godine znati šta će se desiti u januaru 2024. godine.

Kurir.rs