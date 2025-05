Iskustva onih koji su otišli – iz prve ruke na Kurir televiziji

Današnja emisija "Ni pet, ni šest" koju vodi Jovana Grgurević na Kurir televiziji bavila se temom lepšeg života koji postoji i može da se desi, a jedino što vam je potrebno jeste čvrsta odluka da se upustite u nešto ovakvo.

Naime, ljudi koji su odlučili da žive na selu, dakle ne oni koji su tamo rođeni, gotovo su svakodnevna tema po internetu. Sada se pruža prilika za besplatno korišćenje kuće i imanja na selu.

Više o fenomenu odlaska na selo pričali su gosti Kurir televizije koji su podelili svoja iskustva, a oni su bili Goran Petrović, Bogdan Stanišić, Jovana Novaković i Aleksandar Menjak.

Stanišić je podelio svoje iskustvo u emisiji "Ni pet, ni šest" oko odlaska na selo:

- Sada je veoma komplikovano da kažem gde živim jer sam još u nekim procesima. Seljakam se sa jedne lokacije na drugu trenutno. Međutim, poslednjih dana sam prešao skroz na imanje. To je opština Obrenovac, a u pitanju je selo Jasenak. Poštopravim kuću i to od temelja, pre tih par dana sam kupio kamp prikolicu i sada tu živim kako bi se cela priča oko kuće ubrzala. Inače sam sa Čukarice, Beograd je u pitanju, ali me nikada nije privlačio grad, centar i gužva. Nikada nisam imao požudu za gradom.

Stanišić se osvrnuo na to kako se upoznao sa životom na selu:

- Kao mali sam puno vremena provodio na selu, roditelji su me stalno vukli, pa smo tako stalno išli na planine i mora, a imamo kuću na primorju u Crnoj Gori. Sve raspuste i slobodno vreme sam provodio na taj način i to je bio pokretač koje je sada krenulo maksimalno da se razvija.

Novaković je postala popularna na društvenim mrežama, pa je pričala šta tamo promoviše:

- Trudim se da prikažem realan život i kako mi živimo. Dakle, nisam se rodila sa tom idejom, takođe sam beogradsko dete, slučajno sam počela sa životom na selu. Suprug mi je ubacio tu ideju, odveo me je da vidim kako je tamo. Prvobitno smo živeli u Novom Sadu i oblizali smo okolna mesta ne bi li se zadenili negde. Igrom slučaja, kada su roditelji videli da sam ozbiljna u tome, rekli su da imamo kuću na selu, pa da tamo probam. Tamo smo otišli, to je u Kovilju, udaljeni smo 40 minuta od Beograda, a 20 od Novog Sada. Selo je prilično živo, tamo čak i žive gradskim životom jer su veliki gradovi blizu, ali mi nismo tako to hteli. Nama je bitno da smo kod kuće i da odgajamo dete, oboje radimo od kuće. Sve u svemu, jako lep i miran život.

Menjak je ispričao svoju priču pred kamerama Kurira:

- Ja sam i dalje u gradu, odnosno u Zemunu, ali ubrzano radimo na tome da se takav život okonča kroz godinu dana. Kuća nam se nalazi u Ašanji, opština Pećinci. Imamo decu koja se školuju, trenutno završavaju osnovnu i prelaze u srednju školu, čekamo da se to izdešava, a to je upravo momenat sledeće godine. Putovaće iz sela, selimo se tamo i to je to. Svakako, da nisam oženjen, odnosno da sam momak, svakako bih hteo da odem na selo. Klinci obožavaju selo, oni su se konektovali sa drugom decom, iako nemamo tamo još uvek internet. To je živo selo, svi se bave radom i poljoprivredom, ima puno svinja, svi komentarišu taj miris.

Petrović je pričao o odlasku na selo i da li ljudi više grade od nule ili kupe već izgrađene kuće:

- Ljudi vole da dođu na gotovo za malo para. Mislim da je bitnije da se pre ode, jer vremenom stičete iskustvo. Moj prijatelj je javno priznao, njima je trebalo šest godina da naprave baštu u punom radu, dakle da mu je šest godina trebalo da stekne iskustvo. Uvek nešto nedostaje, mora da se uradi ili put, voda, struja... Neka problematika uvek postoji i pare uvek trebaju. To je valjda u ljudskoj prirodi da žele više. Kada si pešak želiš bilo koji auto, makar i od 500 evra, samo da se kotrlja, a posle tri dana želite neki bolji i tako sve to ide.

