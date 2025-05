- Dan Republike, nudi mu se čašica iz ruke Josipa Broza Tita. On to odbija i kaže Proti Smiljaniću: "Ovo je za Vas" i povuče se. Pitali su ga kako je odbio predsednika države. Odgovorio je: "Predsedniče, možda vas iz protokola nisu obavestili da muslimani ne piju. Možete da zamislite šta bi nesvrstani rekli za Vas, da vi hodžu muslimana terate da pije alkohol."

- U jednom trenutku je krenulo bombardovanje, u toku nesretnog rata, a Bajrakli džamija je često bila meta napada. Palili su nam vrata. To se dešavalo i 2004. godine, daleko posle Miloševića. Mediji su dolazili, uvek su pokušavali da ga navedu da kaže nešto, a on im je rekao: "Verujem da je to neki dušmanin uradio. Ne bih mogao da kažem koje nacije. Komšije Miško i Stevan su mi pomagali da ovo gasim."

- Od deset optuženih, verujem da je neko palio džamiju. Ali Miloš Radisavljević Kimi, vođa navijača, on to nije uradio. On živi tu, deda mu je bio prijatelj mog babe, a otac je javio da je zapaljeno. Međutim, znam da je vođa palitelja džamija bio Kristijan Golubović. Našli smo na policijskom snimku, on je nosio megafon, govorio i naređivao, megafon je došao do Bajrakli džamije u njegovim rukama nošen, sa prethodnog skupa ispred zgrade Vlade.