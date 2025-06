- Kod mene su zaista svi pacijenti veoma teški i veoma retki, imala sam i one koji su došli nakon transplantacije jetre , jer su tada svi sigurni i opušteni. Al i Željka je prva u Srbiji koja je zatrudnela pre nego što je uspela da uradi transplantaciju . I zato je prvih dana bilo dosta napeto. Trebalo je doneti tu odluku o trudnoći, da li njen ordinirajući lekar, hepatolog prof. dr Đorđe Ćulafić predviđa da će njena jetra izdržati napor koji sledi ili ne. Oboje smo svesni izazova koji će se pred jetru postaviti u trudnoći. Ali bila sam srećna što je prof. Ćulafić pristao da se ta trudnoća nastavi zato što je taj prvi kontakt i njegovo iskustvo sa Željkom nešto što mi daje smiraj i veliki prostor za vođenje ove trudnoće, koja će svakako biti i za njega i za mene podjednako komplikovana, a naravno i za Željku - ističe prof. Plešinac i objašnjava:

- Željka koristi svoju terapiju za osnovnu bolest bez koje bi cela priča bila uzaludna. Ono čega se plašimo i zbog čega je nadziremo prilično često, jeste to što trudnoća sama po sebi predstavlja svojevrstan test opterećenja za sve organe, a posebno za jetru, koja u trudnoći radi 50 odsto više budući da treba da sintetiše veću količinu različitih vrsta proteina, što za majku, što za bebu. A kad imamo start s jetrom koja već ima tako smanjene funkcionalne kapacitete, kao što je slučaj sa Željkom, ponašamo se jako obazrivo i vrlo precizno je, bukvalno na dve nedelje, pratimo što se tiče testova koji pokazuju jetrenu funkciju.

- Ali urođenu bolest koju majka ima ne možemo ultrasonografski da detektujemo. Pretrage će morati da se obave na novorođenčetu, jer to fetalna medicina ne može da ustanovi - navodi doktorka.

Prof. Plešinac ne očekuje da će beba imati neke anomalije, za to nema razloga, ali ne mogu ni znati da li je nasledila bolest jetre od majke.

- Moj prvi cilj bio je da izađemo iz prvog trimestra. Sada smo u drugom trimestru i on se polako približava kraju i u suštini pokušavamo da stignemo što dalje koliko nam jetra bude dozvolila. Željka je na polovine trudnoće. Trebalo bi nam još 10-11 nedelja da bismo, što se bebe tiče, bili bezbedni. Nerealno je očekivati da bi mogla da stigne do 40 nedelja, ali bih jako bila zadovoljna sa 32 nedelje , zato što 95% dece koje se na našoj klinici rodi sa 32 nedelje bude sasvim dobro - navodi prof. Plešinac i ističe:

- Ali bez obzira na to koliko svi želimo tu bebu, ne smemo da ugrozimo Željkin život i zdravlje nijednog trenutka!

- To je treći trimestar, 27-28. nedelja. I do 28. nedelje da izgura trudnoću je sasvim dobro. U to vreme su bebe težine preko 1.000 grama, a razdvajanjem od majke u čijoj utrobi rastu u neadekvatnim uslovima i predavanjem neonatolozima, šanse su im mnogo bolje. Kada krene da se menja funkcija majčine jetre, onda je pitanje da li će i kako te belančevine, proteini koji su potrebni i bebi uticati na fetalni razvoj - objašnjava poznata doktorka i dodaje: