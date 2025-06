Crnu Goru na samom jugu Jadrana krase prelepe plaže, jezera, reke koje usecaju kanjone i planine. Nadahnuta priroda i more privlače mnoge turiste iz Srbije koji ovde letuju s decom i porodicama, a ima i dosta omladine naročito u Budvi i Herceg Novom.

Po cenovniku koji su objavili vidi se da mala pica košta oko 10 evra, dok je doručak u restoranu od pet do devet evra. Što se tiče ručka on je skuplji pa je za jednu osobu potrebno izdvojiti minimum 25 evra. Ulična brza hrana je znatno jeftinija pa se tako obrok može naći već od sedam evra. Palačinke iznose 2,50, dok je kugla sladoleda od jedan do dva evra.