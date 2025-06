Svake godine, sa početkom letnje sezone, pojavljuju se informacije o oduzimanju hrane na graničnom prelazu Evzoni . Tada u žižu dolazi rasprava koliko cigareta je dozvoljeno preneti preko granice pa cifre idu i do dva, tri boksa po osobi, što nije tačno, piše Nikana.gr.

Često se u javnosti špekuliše sa cifrom od 800 cigareta. To jeste tačna cifra ali važi za putnike iz EU zemalja. Za putnike koji ulaze u Grčku van EU zemalja, a to je naš prostor (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija) dozvoljen broj je 40 cigareta - dve pakle po punoletnom putniku. Maloletnicima je zabranjeno da prenose duvan i alkohol.

Roba bez prijave može vredeti do 300 evra po osobi (150 evra za mlađe od 15 godina)

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, najintenzivnije kontrole vrše se početkom sezone, dok još uvek ne počnu velike gužve. Po učestalosti poruka koje nam pratioci šalju, to jeste tako, ali taj utisak ne sme da vas zavara, jer ima kontrole i tokom najveće sezone, tj. gužve. Tako da je naš savet da se uvek pridržavate pravila i nećete imati neprijatnosti i stres prilikom prelaska granice.

Nikana.gr navodi i da ljudi često pitaju da li mogu poneti domaću pršutu ili sir, međutim to je zabranjeno. Ističu i da su kontrole selektivne pa se ne može reći da se proverava baš svaki automobil, ali niko ne može znati koji će biti proveravan a koji ne. Takođe, naglašavaju da je dozvoljeno do 10 kilograma hrane bez mesa i mleka, ali veće količine mogu dovesti do detaljnijih kontrola.