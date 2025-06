- Vidovdan je više od datuma, on je simbol žrtve, časti, nepokora, istorijskog pamćenja i duhovne vertikale srpskog naroda. To je dan kada Srbija ne zaboravlja, već se sabira. Dan kada se sećamo, ali i preispitujemo gde smo kao narod, kao društvo i kao država. Na Vidovdan ne pristajemo na podelu. Na Vidovdan se ne ruši, na Vidovdan se gradi i utemeljuje ono što kao srpski narod jesmo. Baš zato, sa najvećom snagom i odlučnošću poručujemo da ne smemo i nećemo dozvoliti da bilo ko skrnavi ovaj sveti dan, da ga pretvara u političku farsu, u cirkus ličnih frustracija i neostvarenih ambicija.

Blokaderi-plenumaši, predvođeni delovima opozicije, nemaju ni moralno, ni društveno, ni narodno pravo da u ime građana ruše ono što je Srbija teško gradila, mir, stabilnost, institucije, ekonomski napredak i nacionalno jedinstvo. To nisu studenti. To nisu građani koji brane vrednosti. To su politički akteri, koji narod ne predstavljaju, već žele da ga iskoriste kao alat u borbi za vlast koju nikada neće dobiti na izborima, isključivo zbog toga kakvi jesu.