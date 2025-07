U Pomoravlju, istočnoj, jugoističnoj i jugozapadnoj Srbiji upaljen je crveni meteo-alarm . Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 34 do 39 stepeni.

Prognoza za naredne dane

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 13. jula, u ponedeljak (7. jula) biće pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama na severu i zapadu Srbije od 32 do 35, a u ostalim krajevima od 36 do 40 stepeni.