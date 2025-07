- Naravno. Disanje. Ono nas održava u životu, a o njemu malo znamo. Obično kada potrčimo za autobusom, onda shvatimo da ne možemo da nadišemo. Uz pomoć disanja možemo da umirimo um i misao koja njome dominira, a to može da bude jedan od uzročnika glavobolje. Narodna medicna kaže da kada postoji bol, da to znači da se nešto popravlja. Kada je toplo vreme, dan je duži, imamo utisak da možemo sve i jurcamo, a ne vodimo računa da je toplo, da ne uzimamo dovoljno tečnosti, ne obraćamo pažnju na hranu... Ukoliko se malo i sekiramo, ne spavamo dovoljno, telo opominje da mu treba primirivanje. Disanje obeležava ceo život. Prvi udah je znak da smo došli u ovu dimenziju, a poslednje što ćemo da uradimo jeste izdah.

- Parama se ne može kupiti ništa, ni sreća, ni radost, niti istina. Zapad ima materijalni standard, ali duhovno je toliko nizak, ja kada dođem u Beč, tamošnji ljudi se okupe i taj bol koji im izazovem oni to vole. Bol je pokretačka moć. Znate, boli nas glava, povodom ovih temperatura, to je taj visoki standard koji smo dobili i izgubili smo onaj Božanski. Sada u jednom danu imamo tri godišnja doba, to je šok čak i za planetu Zemlju, a mi smo bića na toj Zemlji i mi moramo da je čuvamo, a mi je bušimo i razaramo, ne učimo istinu. Zemlja ima krv, a to je nafta, a sve što mi kopamo i pravimo tehnologiju, razne nuklearne energije, topove, puške... Neko će to da zaustavi i to ćemo da osetimo svi. Glavobolja je došla iz uma, zato kažu u narodu da um caruje, a mozak je samo kuća.