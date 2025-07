Ekstremi kakve nikad u Srbiji nismo imali

- Srbija, naročito centralna i zapadna oblast , ranije je bila pogođena jačim olujama ili gradom oko jednom godišnje tokom 20. veka. Međutim, sada smo u trendu povećanja učestalosti tih oluja. Sada je moguće da neko doživi jak grad i četiri do pet puta godišnje na istom mestu. Pre nekoliko decenija, to je bilo nezamislivo-rekla je Vimić.

Vojvodina najranjiviji region

Nigde neće biti bezbedno

Zašto imamo tako jake oluje

"Superćelijske oluje su mini uragani"

- Superćelijska oluja je minijaturni uragan i na skali za uragane, koja se zove Safir-Simpsonova skala, kod nas se pojavila “dvojka” u maju, a moguće je čak i da je zabeležena “trojka”. To je olujni vetar i do 180 km/h. Ali, osim toga, prema istraživanju mojih kolega sa PMF-a u Novom Sadu, u kom su proučavali učestalost grada, došli su do frapantnog zaključka da bez obzira što raketni protivgradni sistem postoji od 1953. godine u Srbiji, broj dana sa gradom se povećao. To govori da rakete nisu savremeno sredstvo u smanjenju broja dana sa gradom. One ga trenutno neutrališu, ali se posle na istom mestu pojave češće. Rakete su dobre i treba da se koriste, ali zbog povećanja broja dana sa gradom treba videti i druge metode-kaže prof. dr Valjarević.