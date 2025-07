- Očekujem da to zaživi sledeće godine, prvo će biti jedan testni period. To je kompleksni sistem, oni već na neki način imaju bazu, ali ovo je nešto kompleksnije i ozbiljnije jer će rezultati uređaja za kontrolisanje kočnica i izduvnih gasova biti diretkno umreženi u bazu. To će onemogućiti muljanje, dakle rezultati će automatski izlaziti u toj bazi. Nema prepravke, nema vraćanja, nema gašenja kamere pa stavljanja drugog vozila. Ko je imao neispravne kočnice ili izduvne gasove, neće više moći da časti nekog da prođe tehnički - navodi Regoda.