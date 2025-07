Naime, ona je uplatila smeštaj u Ulcinju i to jednu sobu. Međutim, dobila je sobu sa četiri krevetu, ali su vlasnici smeštaja u njenu sobu ubacili još neke ljudi pod izgovorom da su im to rođaci i da "nemaju gde".

Bubašavabe, mravinjak, fleke, a to nije najgore... Drama srpskih turista u Grčkoj! Pobesneli zbog smeštaja, Grk urlao, tražio čak i da doplate 30€ FOTO

- Kaže: "Idi da spavaš na plažu ako ti se ne sviđa", vređa! To tamo pijani do dva-tri sata ujutru, deru se, viču! Ne daj Bože da vas tako nešto zadesi. Žena koja održava to bruka i sramota i taj što izdaje smeštaj! Prevareni i izvređani, ne daj Bože, a uzeli pare! Pa pijani izdaju! - zaključila je ona u opisu video-snimka.