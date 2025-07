Zakon o Alimentacionom fondu usvojen je 16. juna ove godine, a prema rečima ministarke Macure država i resorno ministarstvo će pratiti kako će se primenjivati Fond u praksi i da li će biti neophodno da se sredstva uvećavaju ili da se umanjuju. Navela je da u Srbiji pojedinačan iznos u ovom trenutku može biti maksimalno do 25.000 dinara.

- To je iznos koji se revidira s vremena na vreme i to je onaj iznos koji bi dobila hraniteljska porodica koja bi neposredno brinula o detetu da je takva, recimo, životna situacija, pa polovina od tog iznosa je u stvari maksimalni iznos od onoga što može da dete očekuje ukoliko ne bude isplaćena alimentacija - kazala je ministarka za TV Prva.

- Imamo Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom o kojem smo mnogo češće pričali nego o Alimentacionom fondu koji omogućava parovima koji dobijaju svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete značajne sume iz budžeta kao ekonomsku podršku njihovoj odluci da imaju porodicu sa decom, do toga da imamo sada nedavno svoj Zakon o kreditima za mlade , da imamo mogućnost subvencionisanja kupovine prve nekretnine za žene koje imaju dete koje nije starije od jedne godine - ukazala je ministarka.

Takođe, ona je naglasila da Alimentacioni fond predstavlja mehanizam zaštite dece od onih roditelja koji su neodgovorni nakon što se bračna zajednica ili vanbračna zajednica završi, odnosno da je on garancija da u zaštitu dece stane država.

- Ukoliko nema u trajanju od dva meseca isplate sredstava, aktivira se mehanizam preko Alimentacionog fonda i tu u stvari stupaju na snagu javni izvršitelji koji će u stvari, u ime onoga ko potražuje sredstva od dužnika, taj proces završavati. Samo da još jednom naglasim da postoji mehanizam zaštite i u ovom trenutku omogućene nekim drugim zakonima, kao što je to krivični zakon - rekla je Macura .

Ministarka je istakla da jedan partner ima mogućnost da podnese krivičnu prijavu protiv onog roditelja koji ne ispunjava svoje obaveze, ali da se to radi u retkim situacijama i da to pre svega žene čine, zato što se plaše da ne dođu u mnogo kompleksnije i komplikovanije situacije nego što su bile do tada.