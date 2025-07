- Perea, sad i nikad više! Bila je kao na slikama sa interneta do nevremena tj. do dan pre nego što smo mi stigli. Sada je... Ja ne znam kako ovo da opišem. Voda se popela maltene do ležaljki, a trava... Pa da je livadska, bilo bi sena za par hiljada krava za celu zimu. Danas se spustili do plaže Sahare. Prekrasna plaža, ali je voda toliko hladna, da smo se vratili nazad u smeštaj. Ja jesam zimogrožljiva, ali muž nije. Kad on kaže da je ledara, to je to - navodi se u objavi i dodaje: