Cene u ugostiteljskim objektima u opštini Vlasotince oduševile su mnoge posetioce koji dolaze u ovo mesto obično da predahnu od puta do mora do omiljene Grčke ili Crne Gore.

Doručak u kafani ili restoranu se može naći od 300 do 350 dinara po osobi, mala pica se kreće od 400 do 600, dok salate iznose 450 dinara. Piletina se kreće od 470 do 500 dinara, dok riba iznosi od 800 do 1.700. Što se tiče dezerta može se poručiti kugla sladoleda koja košta 130 dinara, a slatke palačinke "stoje" 350 dinara.