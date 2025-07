"Sačekati da se završe sve faze testiranja"

- Ukoliko se pokaže da je tačno ili relevantno, to bi mogao biti značajan korak u ranoj dijagnozi malignih oboljenja, ali ipak treba sačekati da se završe sve faze testiranja i da se vidi da li je to uopšte pouzdana metoda. Naravno, ništa ne može zameniti kontrole, one su neophodne! Još uvek je patohistološka dijagnoza najpouzdanija, a za to nam je neophodan i pregled i biopsija tkiva - rekao je dr Savić.