- Rekla sam šta mi se dešava, da krvarim, da imam bolove u stomaku, da sam trudna osam nedelja. Rekli su mi da dođem i da će da mi daju nalog, odnono uput za "Betaniju" i da će me oni odvesti do tamo. Bila sam sama, muž radi noćnu smenu i rekla sam im da nemam kako da dođem do Doma zdravlja , odnosno Hitne pomoći, a oni su mi rekli da se snađem za prevoz - priča za Kurir ova devojka koja je želela da ostane anonimna.

"Snađite se sami za prevoz"

- Pitala me je kada su počeli bolovi, krvarenje.. Sva sam bila znojava u bolovima, ona je videla moje stanje, ispisala je nalog za stacionarno lečenje i poslala me za "Betaniju" i sa tim nalogom mi je prišla i rekla: "Snađite se sami za prevoz". Verujte da nisam imala snage da se raspravljam, niti sam mogla da se raspravljam u tom stanju. Taksista koji me je dovezao mi je rekao da mogu da ga pozovem u slučaju da oni neće da me prevezu i rekao mi je da ne bi bila ni prva, ni poslednja koju nisu hteli da voze - priča nam ona.