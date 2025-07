- Moj drug je bio na Tajlandu i kupio one prepHIV lekove što se piju kada hoćeš da imaš rizični seksualni odnos da ne dobiješ HIV. Imao je odnos sa pet prostitutki. Nije zakačio HIV, ali jeste gonoreju, HPV neke kožne lišajeve i crve, da, crve! Kakva budala. Lik ima lovu, biznis, privlačan je ženama, bukvalno lude za njim. Šta mu sve to treba da mi je znati? Još se smeje, kaže to se leči - stoji u anonimnoj poruci.