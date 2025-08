Travel blogerka Marija, koja je i paradajz turista, nedavno je posetila Krit i otkila koliko ju je to koštalo.

- Avio-karte platila sam ukupno 80 evra. Samo ručni prtljag. Imala sam tri noćenja u Iraklionu, dva u hostelu za 2 evra, jednu u hotelu 43 evra i dva noćenja u Hani i to u hostelu 50 evra. Preko aplikacije sam išla na izlet na Elafonisi plažu - ispričala je Marija.

- Po ostrvu sam se kretala autobusom i to me je koštalo oko 50 evra što je bilo najveći izdatak s obzirom na kratko vreme koje sam bila. Par puta sam jela u restoranu, obično sam se hranila gotovim jelima ili hranom iz marketa i to je za 5 dana izašlo oko 150 evra. Na ulaznicu u muzeju se potrošilo 20 evra - navela je ona na svom Tiktok kanalu.