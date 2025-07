Sreća pa sam čula taj zvuk, koji me je probudio. Videla sam dim oko sebe, sve je bilo crno! Odmah sam zgrabila bebu i tražila izlaz iz kuće. U takvim situacijama čovek ne razmišlja šta će da uradi, gleda samo kako da izvuče živu glavu, govori za Kurir Iva Jovanović (19), samohrana majka iz Leskovca, koja je pre pet dana sa svojim detetom preživela pravi pakao.

- Ujutru, kada smo se probudili, nahranila sam ga i upalila klimu. Tada smo ponovo legli da spavamo. Čula sam neki zvuk, mislila sam da sanjam . Verovatno je to bio zvuk koji se čuo kad je buknula vatra - priseća se Iva.

Sve uništeno

Iva, koja inače radi od kuće, dizajnira i štampa pozivnice, postere, zahvalnice, stanuje u istom domu sa roditeljima i sestrom, koji nisu bili prisutni. Hitna pomoć je nju i njenog mališana prevezla do Niša, bili su na kiseoniku.

- Nagutali smo se dima , primali smo i infuzije, dan nakon toga su nas otpustili. I dalje ne mogu da verujem da se to desilo, skoro sve je od stvari izgorelo, nameštaj, aparati, zidovi... Najveće oštećenje je u kuhinji, ostalo je poprimilo taj dim, ali je 90 odsto stvari neupotrebljivo. Imam traumu , ne mogu da spavam, na svaki zvuk se trzam. Dete isto plače kad se uspavljuje, stalno se budi. Sve što smo gradili, skupljali, čuvali i voleli nestalo je - izgovara sa težinom u glasu ova samohrana majka.

Klima bila nova

- Mi s talno apelujemo da se električni uređaji ne ostavljaju uključeni bez nadzora , čak i punjač i laptop mogu izazvati požar . Imali smo i ranije situacija da se klima zapali, tj. spoljna jedinica klime, e sad o čemu je reč i koja je neispravnost u pitanju, mi to ne znamo. Ono što može da spreči nastanak požara jeste redovno servisiranje. Recimo, ako je kojim slučajem kabl oštećen, ako je loša izolacija žica i kablova, može doći do kratkog spoja i izazvati požar. Uređaj koji ima neki kvar ne treba koristiti dok ovlašećeni serviser ne otkloni kvar.

- Pavle, beba iz Leskovca koja boluje od cerebralne paralize i epilepsije, ostala je bez krova nad glavom nakon što je porodični dom izgoreo u velikom požaru. Iva, jako mlada i hrabra samohrana majka, svakodnevno se bori sa brojnim izazovima koje donosi Pavlovo teško zdravstveno stanje, a sada se suočava sa još jednom tragedijom - gubitkom svega što su imali. Pavlu su neophodni posebni uslovi za život i lečenje, stabilno i toplo okruženje, medicinska oprema, lekovi i stalna briga. Bez doma sve to postaje nemoguće. Cela situacija nas je pogodila i odlučili smo da im adaptiramo dom u potpunosti. Uspomene ne možemo da vam vratimo, ali novi dom možemo da izgradimo - naveo je Dušan Miljković iz ove fondacije i dodao da radovi počinju tokom naredne nedelje.

Iva je apel za pomoć, ali i upozorenje objavila na društvenim mrežama. To su videli članovi fondacije "Pokreni život", čiji je mali Pavle korisnik.

- Klima uvek mora da ima svoj produžni kabl ili da ima utičnicu u zidu. Neodržavanje samog uređaja, neadekvatno održavanje, loše servisiranje, dakle, sve to može da izazove požar. Ili, recimo, ako popravku rade nestručna lica i stave plastične kondenzatore koji mogu biti uzročnici požara. Redovno servisiranje je neophodno, ali i da to rade stručni ljudi, a ne priučeni. Što se tiče novijih uređaja, požar može da izazove i nestručna, neadekvatna ugradnja i može doći do eksplozije jer su freoni ili gasovi unutar uređaja eksplozivni i zapaljivi.