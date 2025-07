- Odgovore treba da daju članovi komisije za zaštitu konkurencije koji su prošle godine pokrenuli proces ispitivanja okolnosti kada su upitanju najveći trgovinski lanci. Ovo je interesantno tržište za svakoga ko želi da zaradi ali treba imati mere u svemu tome, izgleda da neki nemaju mere u svojim apetitima. Važno je da država ispita okolnosti u kojoj fazi distribucije dolazi do poremećaja, ekstra profita, da li su to dobavljači lanaca ili sami trgovinski lanci - kaže Rabrenović.

On objašnjava da treba ispitati da li trgovinski lanci imaju međusobne dogovore o krajnjoj ceni, a dodaje da za to postoje određene opravdane sumnje.

- Karteli, monopoli i slične pojave nisu nepoznate ni na drugijm meridijanima, ali se kod nas od Korone ta pojava pojačala. Čuli smo da postoji inicijativa predsednika da se izmenom zakona ova oblast bliže uredi i da se ograniče marže za broj proizvoda, odnosno namirnice za koje su zainteresovani potršači. Ministarstva mogu da preuzmu mere i određenim subvencijama jačaju poljoprivredu. Na tom planu država preduzima određene mere, ali one mogu da se unaprede i dalje pomognu potrošačima - kaže Rabrenović.

- To je dobar primer i treba razmišljati u tom pravcu. Država uvek može organizovati takav lanac distribucije, a to bii bilo poželjno uraditi sa domaćim proizvodima. To bi oborilo cene i u ostalim trgovinskim lancima.