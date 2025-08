- Kada sam prvi put otišla u crkvu, bilo mi je veoma čudno i izgledala je čudno, gotovo kao neka kultna atmosfera. Nije mi se sviđalo to što moramo da nosimo majice dugih rukama, suknje i da pokrivamo kosu jer je to jednostvano bilo puno posla za mene, posebno leti kada je vruće. Pitala sam se zašto sveštenici nose crno. Nikada nisam razumela koncept ispovesti kada sam to mogla jednostavno sama da uradim tokom molitve - napisala je Patricija.