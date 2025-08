- Najveći šok u Egiptu mi nije bila ni kultura, ni vrućina, ni saobraćaj, već način na koji oni odgajaju svoju decu. Kod njih su deca apsolutno svuda sa njima , nebitno je da li idu napolje sa prijateljima, da li odlaze na putovanje, da li su u nekom izlasku, znači gotovo uvek su deca sa njima. I to je u 10 sati uveče, u 12 sati uveče, u dva noću - ispričala je ona na svom Tiktoku.

Za nju je to bio najveći šok.

Kaže "da te namestim za slikanje", pa me celu ispipkao: Srpkinja letovala u Egiptu, pa se gorko pokajala

Društvo Kaže "da te namestim za slikanje", pa me celu ispipkao: Srpkinja letovala u Egiptu, pa se gorko pokajala

- Kada sam došla ovde sam shvatila da uopšte to što mi mislimo da nešto mora, onda shvatiš da uopšte ne mora i da se deca svakako odgoje. I eto, meni je to recimo bio baš veliki šok. Iskreno, ja mislim da ću ja praktikovati način na koji je moja mama odgajala mene i sestru, ali to je baš mi zanimljivo šta vi mislite o tome - objasnila je.