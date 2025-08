- Prvi naš glavni veterinar je otišao na odmor, štene se razbolelo u međuvremenu kada je on otišao na odmor. Drugi veterinar nije dostupan iz mojih i njegovih privatnih razloga. I treći veterinar čije sam usluge, kako on kaže, koristila pre dve godine, za koga znam i koji mi se ne javlja, preko njegovog oca sam ga našla, došla u ordinaciju i kada je mene video i kada me je saslušao da sam tražila od njega da stavi braunilu da bi primilo infuziju, jer tehničari u stanici gde je bilo štene, ne znaju, jako je malo štene, 3,7 kg, mala vena, mala nožica, ne znaju, imaju pravo da ne znaju jer su tehničari, mi je rekao na to: "Ti nisi moj pacijent i neću mu pružiti uslugu" - prisetila se Marija.