Čuvajte se sunčanice, kako vam ne bi preselo letovanje!

Student medicine i TikToker Mića Ašćerić ukazao je da većina ljudi ne razlikuje sunčanicu od toplotnog udara.

- Sunčanica će vas pre ubiti nego ajkula, a vi ne znate ni šta je. Većina ljudi ne razlikuje sunčanicu od toplotnog udara, pa hajde da vam objasnim. Do sunčanice zapravo dolazi kada je potiljak naše glave dugo izložen infracrvenom zračenju, prosto rečeno, običnoj toploti. Tada dolazi do pregrevanja našeg mozga i krv se tu zagreva i zbog toga krv iz ostatka dela koja je hladnija ide u glavu - objasnio je on.

Dodao je da sve to dovodi do toga da se mozak zagreva.

- Zbog toga hladnija krv iz ostatka tela ide do mozga i do glave da bi rashladila i dodala taj višak toplote i zbog toga što se u jednom trenutku više krvi se nalazi u glavi i krvni sudovi se šire i zapremina se povećava. Budući da je mozak ograničen lobanjom, kostima koji ne mogu dalje da se prošire, dođe do povećanja pritiska i zbog toga nastaju simptomi kao što su povraćanje, pospanost, ubrzan puls i tako dalje, uglavnom simptomi slični moždanom udaru. Tako da gde god odete, Crna Gora, Turska, Grčka, Egipat, čuvajte se sunčanice jer ćemo upropastiti letovanje - upozorio je Ašćerić.