Užas u kuhinji: Ulje se pregrejalo, a onda je žena napravila kobnu grešku! "Samo kad smo živi i zdravi ostali"
Jedna korisnica Tiktoka zapalila je kuhinju. Srećom ona i njen pas prošli su bez povreda!
Ona je snimak objavila na Tiktoku.
- Ljudi, zapalila sam kuhinju. Pogledajte ovo. Stavila sam ulje da se greje i ulje se pregrejalo. Pomerila sam tiganj, onda je ulje prsnulo na vrelu ringlu i onda je krenula vatra da gori i uhvatila je aspirator koji je bio ovde - ispričala je ona.
Potom je napravila jednu grešku.
- Uzela sam vodu da ugasim. I kako sam krenula da sipam, tako je buknulo i počelo je sve da gori. Ovo je užas. Nisam znala gde je Todi (pas). Jer je toliko crno bilo u kući da se ništa nije videlo. Ja sam počela da kašljem. Napipala sam ga pored mene i samo smo izleteli napolje - navela je.
Dima je bilo svuda.
- Pogledajte ovo. Sve je od dima, slike na zidovima crne, užas. Ali nek smo mi živi i zdravi ostali, sve će se srediti - zaključila je.