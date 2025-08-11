Slušaj vest

Jedna korisnica Tiktoka zapalila je kuhinju. Srećom ona i njen pas prošli su bez povreda!

Ona je snimak objavila na Tiktoku.

- Ljudi, zapalila sam kuhinju. Pogledajte ovo. Stavila sam ulje da se greje i ulje se pregrejalo. Pomerila sam tiganj, onda je ulje prsnulo na vrelu ringlu i onda je krenula vatra da gori i uhvatila je aspirator koji je bio ovde - ispričala je ona.

Potom je napravila jednu grešku.

Požar u kuhinji Foto: Printscreen Tiktok/ tody_toy

- Uzela sam vodu da ugasim. I kako sam krenula da sipam, tako je buknulo i počelo je sve da gori. Ovo je užas. Nisam znala gde je Todi (pas). Jer je toliko crno bilo u kući da se ništa nije videlo. Ja sam počela da kašljem. Napipala sam ga pored mene i samo smo izleteli napolje - navela je.

Dima je bilo svuda.

- Pogledajte ovo. Sve je od dima, slike na zidovima crne, užas. Ali nek smo mi živi i zdravi ostali, sve će se srediti - zaključila je.

Pozar Izvor: Kurir