Kasnije su mu kako svedoči, pričali da je kiša je pljuštala oko pola sata, a on je sve to vreme ležao na zemlji.

- Kada sam došao sebi, nisam mogao ni da govorim ni da hodam, samo sam bauljao. Moji su mislili da sam se sklonio od kiše. Prva me je ugledala baba, tada su me odveli u ambulantu“.

- Tada sam na sebi imao košulju koja je izgorela na levom rukavu do pleća. Tadašnji lekar je kazao da je neverovatno kako sam prekostao, ali da sam preživeo verovatno zato što je kiša padala 35 minuta, a ja ležao na zemlji, te da me to spasilo. Imao sam problem sa očima, iz očiju kao da mi je izbijala vatra, nisam mogao da gledam, lekar me je uputio specijalistii koji mi je propisao kapi i deset dana sam stavljao hladne obloge na oči svakog dana po pet, šest puta dok se ne osuše zavoji, seća se Mladen.