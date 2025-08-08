Slušaj vest

Petoro državljana Srbije povređeno je u jakoj eksploziji plinske boce u apartmanu u grčkom letovalištu Asprovalta,a dvoje njih zadobilo je ozbiljne opekotine.

Jedan muškarac zadobio je opekotine prvog i drugog stepena na oko 40 odsto površine tela, dok je žena povređena sa opekotinama prvog stepena na 20 odsto tela. Oboje su hitno prebačeni u specijalizovanu bolnicu u Solunu gde se, prema poslednjim informacijama, nalaze u stabilnom stanju. Ostali povređeni srpski turisti prošli su sa lakšim telesnim povredama i zbrinuti su na licu mesta.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Uroš Zdravković, dobrovoljni vatrogasac.

- Plinske boce i intervencije sa plinskim bocama nisu retke u vatrogasnim jedinicama. Često dobijamo dojave da se oseća plin, to je dobro kada ljudi osete i spreče da dođe do eksplozije. Prilikom odvrtanja ventila na boci da bi pustili gas do potrošača, gas prelazi iz tečnog u gasovito stanje i putuje do potrošača. Uvek moramo kontrolisati da li su crevo i ventili ispravni kako ne bi došlo do isticanja gasa zbog čega bi došlo do eskplozije - kaže Zdravković.

On objašnjava da je razlika između gorenja i eksplozije brzina vatre, pa objašnjava:

- Propan-butan nema boju, miris i ukus, ali se industrijski gasovi odorišu kako bi ih registrovali čulom mirisa i znali da može doći do eksplozije. Treba pažljivo ući u stan u kom osetimo miris, zavrnuti i ukloniti bocu, pa izvršiti provetravanje čime uništavamo gorivu materiju. Boca neće eksplodirati sama od sebe, eksplodira eksplozivna atmosfera u prostoru - kaže Zdravković.

On dalje dodaje da prilikom vraćanja u stan u kome je procureo gas mi hranimo atmosferu kiseonikom, što je savršeno za eksploziju, a onda samo paljenjem svetla možemo dovesti do eksplozije.

- Kada dođe do svih tih faktora, nema ništa ni od osobe, ni od stana - upozorava Zdravković.

Podsetimo, grčke vlasti sprovele su istragu, a vlasnica apartmana je privedena, dok se očekuju rezultati veštačenja o uzroku nesreće. Eksplozija je izazvala veliku materijalnu štetu u objektu i paniku među turistima koji su se zatekli u blizini. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije prati situaciju i u kontaktu je sa lokalnim vlastima i bolnicom.

