Slušaj vest

Pojačana kontrola brzine u Srbiji počela je 4. avgusta, a trajaće još dva dana. Akciju sporovodi Međunarodna mreža saobraćajnih policija Evrope, na čijoj listi se nalazi i Srbija.

Više o tome, govorio je za Kurir televiziju potpukovnik policije, Aleksandar Radenković.

Foto: Kurir Televizija

- Akcija se sprovodi istovremeno u 34 evropske države koje su članice organizacije RoadPoll. Trajaće do nedelje, 10. avgusta. Brzina je najveći problem bezbednosti saobraćaja, ne samo kod nas, već širom sveta. I podaci koje imamo trenutno, to su podaci za prva četiri dana sprovođenja akcije, a ti podaci pokazuju da je bilo gotovo 19.000 prekoračenja brzine u svega četiri dana. To, prema našem mišljenju, predstavlja veliki broj prekoračenja, utoliko više što smo akciju najavili putem svih medija. Ono što treba istaći jeste da je otkriveno gotovo 2.500 prekršaja u zonama pešačkih prelaza, gde je takođe kontrolisana brzina u cilju zaštite pešaka - kaže Radenković i dodaje:

- Imali smo juče jedan slučaj gde je naš državljanin na autoputu kod Šimanovaca vozio 226 km/h, što je nasilnička vožnja. On je isključen iz saobraćaja i sankcionisan od strane prekršajnog organa. Nadamo se da ćemo imati manje takvih slučajeva do kraja ove akcije. Ono što je daleko, daleko važnije od broja otkrivenih prekoračenja jeste da je stanje bezbednosti od početka ove nedelje bilo povoljno, imajući u vidu kakva je bila situacija u avgustu mesecu ranijih godina, gde smo imali gotovo dva poginula lica na dnevnom nivou. Sada smo imali dva dana bez poginulih i nadamo se da će takvih dana biti više.

Sankcionisan naš državljanin koji se autoputem kretao brzinom od 266km/h! Potpukovnik policije o stanju na putevima tokom pojačane kontrole saobraćaja Izvor: Kurir televizija

Radenković istiće da je i pored najavljene akcije, izmereno više slučaja prekoračenja brzine u saobraćaju:

- Izneću podatak da većina većih prekoračenja jeste bila učinjena od strane naših državljana. Dakle, verujemo zaista da je veći deo građana čuo poruku i apel koji smo uputili pre same akcije koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova prenelo, uključujući televiziju i medije koji su u velikoj meri izveštavali o ovoj akciji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs