Dete se probudilo na letovanju sa više od 30 uboda stenica

Letovanje jedne porodice pretvorilo se u stres i brigu kada su roditelji, nakon prve noći u iznajmljenom apartmanu na moru, primetili više od 30 uboda na telu svog deteta!

Prvo su mislili da su dečaka izujedali komarci, a onda su shvatili da su ubodi od stenica!

- Trenutno smo na moru u iznajmljenom apartmanu. Nakon prve noći dete ima preko 30 uboda, prvo smo mislili da su komarci jer ih je soba bila puna - požalila se anonimno jedna žena u Fejsbuk grupi "Mamine tajne anonimne i javne".

Dečaka izujedale stenice Foto: Shutterstock

Drugi dan su shvatili da nisu komarci, jer smo ih, kako kaže, "sve rešili aparatima za komarce".

- Otišli smo kod lekara, rečeno nam je da to nisu ubodi komaraca nego stenice (koje smo kasnije i uočili po krevetu). Kontaktirali smo vlasnicu apartmana koja kaže da je nemoguće da su u apartmanu stenice da je sve uredno - napisala je ona.

Kaže da na prvu loptu apartman deluje čisto.

- Ali smeštaj je relativno star i ko zna kad je zadnji put dubinski očišćen. Apartman plaćamo 80 evra - dodala je ova majka.

Korisnici su je savetovali da napuste smeštaj i da traže povrat novca.