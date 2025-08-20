Slušaj vest

Porodica sa malom bebom suočila se sa neprijatnom situacijom kada su agent i nepoznate osobe bez najave upali u njihov iznajmljeni stan!

Iako je zakup uredno plaćen i postoji potpisan ugovor, ovu porodicu niko nije obavestio ni o iznenadnoj poseti, ali ni o prodaji stana.

- Živim u iznajmljenom stanu sa bebom od godinu dana I suprugom, ugovor imamo do septembra meseca, godinu dana smo već tu. Stan smo uzeli preko agencije uz potpisan ugovor, računi su redovno plaćeni kao I stanarina. Malopre sam doživela jako neprijatnu situaciju. Spremala sam se za posao i neko je pokušavao da uđe u stan, gura ključ u bravu uporno i uporno - požalila se jedna žena u Fejsbuk grupi "Mamine tajne anonimne i javne".

Otvorila je vrata i ugledala stanodavca, čoveka iz agencija, dva nepoznata muškarca, jednu ženu i dva deteta.

- Ušli su u stan, gledali su, išli iz sobe u sobu, na terasi, on im objasnjava kvadraturu, ni "dobar dan", ni "doviđenja" kao da ne stojim nasred stana sa bebom, zaobilaze me gledaju, komentarišu, po priči bih rekla da će prodati stan, ali meni nije jasna ta sloboda, bez telefonskog poziva, bez da se najave, ulaze sa nepoznatima ljudima, a ja tu živim i to je naša plaćena privatnost - napisala je ona.

Upitala je i da li oni imaju neka prava.

- Vidim da imaju i ključ pa se sad preispitujem možda je dolazio još neko dok nismo bili kući. Opet ne želim da se u svom plaćenom prostoru, osećam neprijatno, da se štrecam da li će ko da mi uđe u stan ili neće. Na moje pitanje kad sam postavila: "Šta je ovo, kakav je ovo cirkus?" bila sam iskulirana i na kraju po izlasku mi je napomenuto samo da izmirim taj poslednji račun od 2.000 što je stigao prošle nedelje - dodala je ona.