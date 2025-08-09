Slušaj vest

Srbija je ušla u novi užareni period i peti toplotni talas ovog leta! Prema prognozi, već sutra nas očekuje jedan pik, i to s temperaturama i do 40 stepeni!

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za područja s visokim temperaturama od 9. do 17. avgusta.

- Za vikend i tokom naredne sedmice veoma toplo, s maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40, a samo će u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena - navodi se u upozorenju RHMZ.

Vrlo opasno

Toplotni talas pržio je i danas, a prema merenjima RHMZ, već u 12 sati najtoplije je bilo u Negotinu i Ćupriji sa 35 stepeni, dok je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Kraljevu, Kruševcu i Nišu temperatura bila za stepen niža.

Novi toplotni talas Foto: Zorana Jevtić

Na snazi će biti i crveni meteoalarm sutra i prekosutra, što znači da je vreme vrlo opasno.

- Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika, slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi - navodi se u opisu crvenog meteoalarma.

Tropske noći

Meteorolog amater Ivan Ristić istakao je da će danas biti veoma toplo, te da se očekuju temperature i do 40 stepeni.

Ristić navodi da od 20. avgusta popušta vrućina Foto: Kurir Televizija

- U Beogradu se očekuje 38 stepeni. U ponedeljak i utorak će biti tri-četiri stepena manje, a onda od srede ponovo sledi toplo i vrelo vreme, s temperaturama od 35 do 40, i tako će biti do kraja nedelje. Dobra stvar je da će duvati košava, vetar će koliko-toliko rashlađivati, najgore je kad ni toga nema - rekao je Ristić za Kurir.

Dodaje da će jutarnje temperature biti oko 25 stepeni.

- U trećoj dekadi avgusta trebalo bi da malo popusti ta vrućina, modeli prognoziraju da će temperature pasti na nivo od 30 do 35 stepeni. Biće za nijansu prijatnije nego sledeće nedelje, ali to su opet tropske temperature. Posle 20. avgusta ima šanse za pljuskove, ali trenutno je to još uvek nesigurno - naveo je Ristić.

Vreo avgust

Temperature iznad višegodišnjeg proseka

Na sajtu RHMZ navodi se da će ovaj avgust u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini, Mačvi i Negotinskoj Krajini topliji i suvlji:

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za stepen-dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19,8 stepen. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, s vrednostima koje će u celoj Srbiji biti za dva-tri stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 32,1 stepen. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom avgusta biće u granicama s vrednostima nižim do 5 mm, a u Vojvodini, Mačvi i Negotinskoj Krajini ispod višegodišnjeg proseka, s vrednostima za 5-10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 44 mm.

