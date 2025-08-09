Vreo avgust

Temperature iznad višegodišnjeg proseka

Na sajtu RHMZ navodi se da će ovaj avgust u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini, Mačvi i Negotinskoj Krajini topliji i suvlji:

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za stepen-dva u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19,8 stepen. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, s vrednostima koje će u celoj Srbiji biti za dva-tri stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 32,1 stepen. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom avgusta biće u granicama s vrednostima nižim do 5 mm, a u Vojvodini, Mačvi i Negotinskoj Krajini ispod višegodišnjeg proseka, s vrednostima za 5-10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 44 mm.